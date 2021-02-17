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Регион
Опубликовано 17 февраля 2021, 03:21

"Барселона" предложила Хабибу перестать болеть за "Реал", а потом крупно проиграла в Лиге чемпионов

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

Достойных аргументов для смены любимой команды каталонцы не предоставили.

Футбольный клуб "Барселона" перед первым матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов предложил непобеждённому российскому бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову перестать болеть за мадридский "Реал".

Хабиб на странице в "Инстаграме" поделился фотографией и написал, что направляется на стадион "Камп Ноу" в Барселоне, уточнив, что будет болеть за соперника сине-гранатовых — французский ПСЖ. Официальный аккаунт каталонцев отметился в комментариях.

"Ты уверен? Никогда не поздно измениться", — говорится в записи.

Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

"Пусть ребята дерутся за титул": Хабиб не собирается возвращаться в октагон
"Пусть ребята дерутся за титул": Хабиб не собирается возвращаться в октагон

Однако аргументов в пользу этого довода "Барселона" не предоставила. Матч для Месси и компании завершился разгромным поражением со счётом 1:4. Ответная игра запланирована на 10 марта и пройдёт в Париже. "Реал" же свой матч 1/8 финала с "Аталантой" проведёт 24 февраля.

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Артур Лапсаков
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