"Барселона" предложила Хабибу перестать болеть за "Реал", а потом крупно проиграла в Лиге чемпионов
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov
Достойных аргументов для смены любимой команды каталонцы не предоставили.
Футбольный клуб "Барселона" перед первым матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов предложил непобеждённому российскому бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову перестать болеть за мадридский "Реал".
Хабиб на странице в "Инстаграме" поделился фотографией и написал, что направляется на стадион "Камп Ноу" в Барселоне, уточнив, что будет болеть за соперника сине-гранатовых — французский ПСЖ. Официальный аккаунт каталонцев отметился в комментариях.
"Ты уверен? Никогда не поздно измениться", — говорится в записи.
Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov
Однако аргументов в пользу этого довода "Барселона" не предоставила. Матч для Месси и компании завершился разгромным поражением со счётом 1:4. Ответная игра запланирована на 10 марта и пройдёт в Париже. "Реал" же свой матч 1/8 финала с "Аталантой" проведёт 24 февраля.