"Барселона" предложила Хабибу перестать болеть за "Реал", а потом крупно проиграла в Лиге чемпионов

Достойных аргументов для смены любимой команды каталонцы не предоставили.

Футбольный клуб "Барселона" перед первым матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов предложил непобеждённому российскому бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову перестать болеть за мадридский "Реал".

Хабиб на странице в "Инстаграме" поделился фотографией и написал, что направляется на стадион "Камп Ноу" в Барселоне, уточнив, что будет болеть за соперника сине-гранатовых — французский ПСЖ. Официальный аккаунт каталонцев отметился в комментариях.

"Ты уверен? Никогда не поздно измениться", — говорится в записи.

Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov