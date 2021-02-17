Эксперт назвала фатальные ошибки, которые люди совершают в соцсетях

Контент, который пользователи публикуют в соцсетях, должен быть тщательно проверен, чтобы избежать неприятных последствий. Об этом рассказала партнёр агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.

Эксперт привела пример с недавно взломанной онлайн-конференцией министров обороны ЕС. Для этого голландскому репортёру не потребовались хакерские способности: глава оборонного ведомства Нидерландов сама выложила в Сеть фото, на котором оказалось пять из шести цифр пароля и логин. Менее десяти попыток понадобилось, чтобы посетить встречу, где обсуждались секретные вопросы.

Соколова также рассказала печальную историю рэпера Давида Мота из Португалии, который любил делиться с подписчиками фотографиями роскошной жизни с пачками денег, дорогими машинами и другой атрибутикой.

"В итоге молодого человека похитили, долго пытали и в итоге убили. При этом на самом деле весь контент в его социальных сетях был имиджевой историей, а сам исполнитель не был богачом", — сказала эксперт в интервью агентству "Прайм".

Соколова посоветовала не выкладывать в Сеть конфиденциальные данные: паспорт, номер карты или точный адрес. Кроме того, важной для злоумышленников информацией может стать геолокация в конкретный момент. Эксперт напомнила, что эти правила поведения простые, но жизненно важные.

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