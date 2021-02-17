Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Эксперт назвала фатальные ошибки, которые люди совершают в соцсетях

Она привела пример, когда ошибка может обернуться трагедией.

17 февраля 2021, 03:03

Контент, который пользователи публикуют в соцсетях, должен быть тщательно проверен, чтобы избежать неприятных последствий. Об этом рассказала партнёр агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.

Эксперт привела пример с недавно взломанной онлайн-конференцией министров обороны ЕС. Для этого голландскому репортёру не потребовались хакерские способности: глава оборонного ведомства Нидерландов сама выложила в Сеть фото, на котором оказалось пять из шести цифр пароля и логин. Менее десяти попыток понадобилось, чтобы посетить встречу, где обсуждались секретные вопросы.

Соколова также рассказала печальную историю рэпера Давида Мота из Португалии, который любил делиться с подписчиками фотографиями роскошной жизни с пачками денег, дорогими машинами и другой атрибутикой.

В России участились случаи вымогательства денег с использованием веб-камер

В России участились случаи вымогательства денег с использованием веб-камер

"В итоге молодого человека похитили, долго пытали и в итоге убили. При этом на самом деле весь контент в его социальных сетях был имиджевой историей, а сам исполнитель не был богачом", — сказала эксперт в интервью агентству "Прайм".

Соколова посоветовала не выкладывать в Сеть конфиденциальные данные: паспорт, номер карты или точный адрес. Кроме того, важной для злоумышленников информацией может стать геолокация в конкретный момент. Эксперт напомнила, что эти правила поведения простые, но жизненно важные.

Депутат перешёл по ссылке в Facebook и попал в чат к наркоторговцам

Депутат перешёл по ссылке в Facebook и попал в чат к наркоторговцам

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит писать свои имя и фамилию в Сети.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Соцсеть, в которой не деградируют: в Clubhouse читают лекции Илон Маск и Марк Цукерберг

15 февраля, 21:40

Илон Маск уничтожит сотовые вышки: как развивается спутниковый интернет

вчера в 21:40

Bloomberg: Безос обошёл Маска и вернул себе титул богатейшего человека в мире

сегодня в 03:29

"Барселона" предложила Хабибу перестать болеть за "Реал", а потом крупно проиграла в Лиге чемпионов

сегодня в 03:21

Пентагон заявил, что Россия представляет угрозу для всех союзников НАТО

сегодня в 02:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1