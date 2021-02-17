На Украине бездомного заварили в колодце теплотрассы
Местные коммунальщики таким образом решили бороться с воровством люков.
Фото © Facebook / vartovi.espreso
В Киеве коммунальщики заварили люк теплотрассы, в котором остался бездомный. Об этом рассказало сообщество "Вартовi еспресо" в "Фейсбуке".
Мужчина решил переночевать в колодце и оказался в ловушке. Пока он спал, рабочие закрепили крышку, чтобы её не украли на металлолом.
К счастью, "пленник" сумел позвать на помощь. Полицейским Киева поступило сообщение, что человек не может выбраться наружу в Днепропетровском районе, и бездомного освободили.
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