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Категорий: 18

На Украине бездомного заварили в колодце теплотрассы

Местные коммунальщики таким образом решили бороться с воровством люков.

17 февраля 2021, 04:03

Фото © Facebook / vartovi.espreso

В Киеве коммунальщики заварили люк теплотрассы, в котором остался бездомный. Об этом рассказало сообщество "Вартовi еспресо" в "Фейсбуке".

Мужчина решил переночевать в колодце и оказался в ловушке. Пока он спал, рабочие закрепили крышку, чтобы её не украли на металлолом.

Рабочие заварили вход в подмосковные пещеры, но оставили телефон для связи со спасателями

Рабочие заварили вход в подмосковные пещеры, но оставили телефон для связи со спасателями

К счастью, "пленник" сумел позвать на помощь. Полицейским Киева поступило сообщение, что человек не может выбраться наружу в Днепропетровском районе, и бездомного освободили.

Ранее Лайф сообщал, что четырёхлетний мальчик упал в 13-метровый колодец и чудом выжил, дождавшись спасателей.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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