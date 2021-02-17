Врачи предупредили о появлении "супергонореи" из-за пандемии коронавируса
Уже сейчас необходимо уделять внимание их профилактике и диагностике.
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Чрезмерное употребление антибиотиков во время пандемии коронавируса грозит миру новыми половыми болезнями. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенных врачей.
Так, гинеколог-репродуктолог Екатерина Утишева отметила, что избыток антибиотиков широкого спектра привёл к возможности дальнейшего роста резистентности возбудителя гонореи.
"Супергонорея" может стать существенной проблемой", — приводят её слова "Известия".
Утишева добавила, что ВОЗ уже регистрирует возросшее число случаев нечувствительной сразу к нескольким препаратам гонококковой инфекции.
Акушер-гинеколог Яна Никитенко предполагает, что после окончания пандемии врачи столкнутся с рядом запущенных случаев заболеваний, передаваемых половым путём. Все это происходит из-за ограниченного доступа к тестированию на ИППП и ВИЧ в связи с мерами по борьбе с CoViD-19.
"Поэтому особое внимание нужно уделять мероприятиям по профилактике, своевременной диагностике и скорейшему лечению этих инфекций", — уточнила Никитенко.
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