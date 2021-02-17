Билл Гейтс призвал жителей богатых стран есть только синтетическое мясо
Миллиардер отметил, что производители обещают со временем улучшить его вкус.
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Основатель Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что жители богатых стран должны перейти на синтетическое мясо и полностью отказаться от натурального. На подобный шаг необходимо пойти ради борьбы с изменением климата. Об этом сказано в новой книге миллиардера "Как избежать климатической катастрофы", сообщает MIT Technology Review.
Гейтс отметил, что 80 беднейших стран не будут есть синтетическую говядину, здесь он предлагает решать проблему генной модификацией животных, а вот богатые государства должны на 100% перейти к искусственно созданному мясу.
"Вы можете привыкнуть к вкусовой разнице, и производители утверждают, что со временем они сделают вкус ещё лучше", — сказал Гейтс.
Таким образом удастся сократить ущерб от деятельности сельскохозяйственных и животноводческих предприятий, а также уменьшить выбросы метана, которые производят коровы. Однако подобный переход будет затруднителен в первую очередь с политической точки зрения. Бизнесмен отмечает, что власти стран принимают законы, согласно которым искусственное мясо "должно называться буквально лабораторным мусором при продаже", ставить на этикетку слово "говядина" запрещается.
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