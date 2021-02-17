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Число погибших в ДТП с лесовозом в Приангарье возросло до пяти

Возбуждено уголовное дело.

17 февраля 2021, 04:24

Число погибших в ДТП с лесовозом в Приангарье возросло до пяти. Видеозапись с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Количество погибших в ДТП с лесовозом, рейсовым автобусом и легковой машиной в Иркутской области возросло до пяти, передаёт пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Автомобильная авария произошла сегодня в ночное время. По предварительной информации, в стоящее грузовое транспортное средство врезалась иномарка, а затем автобус", — рассказали в МВД.

Напомним, ранее сообщалось о четырёх жертвах: водителях автобуса и легковушки и двух пассажирах иномарки.

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"Во время разбора повреждённого легкового автомобиля обнаружен ещё один погибший пассажир. Предварительно — 22-летняя девушка", — добавили в полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. МВД просит пассажиров автобуса сообщить о себе для получения наиболее полной картины о причинах и обстоятельствах ДТП.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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