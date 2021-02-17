Названы десять главных изобретений России по итогам 2020 года

В десятку главных изобретений России в 2020 году вошли: лечебная вакцина от туберкулёза, стабилизатор шасси автомобилей, а также более дешёвый способ получения солнечной энергии. Об этом рассказали в Роспатенте.

"Созданная вакцина обладает двойным эффектом: с одной стороны, защищает от заражения туберкулезом, а с другой — позволяет вылечиться от туберкулёза уже заболевшему человеку", — приводит текст сообщения РИА "Новости".

На данный момент вакцина успешно преодолела вторую фазу испытаний и готовится к заключительному этапу тестирования.

Важным изобретением стала система автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости. В Роспатенте уточнили, что этот стабилизатор решит проблему потери курсовой устойчивости за счёт устранения отклонения движения автомобиля от заданной траектории.

Также в список вошёл новый способ получения игольчатого кокса, который решает вопрос импортозамещения, связанный с поставками нефтяного кокса. Этот материал используется при производстве батарей для электромобилей.

Роспатент среди изобретений отметил технологию, позволяющую отличить интеллектуального бота от живого оператора. Она уже помогла предотвратить ущерб в пяти российских банках на 320 миллионов рублей за полгода. В строительной отрасли инновационной разработкой стали стройматериалы, воспламенение и самостоятельное горение которых предотвращается российскими добавками. Кроме того, в списке оказалась антенна малой высоты, обладающая широкой полосой рабочих частот и малой взаимосвязью между излучателями.

Для врачей-хирургов разработан прибор, позволяющий более уверенно проводить нейрохирургические операции. Лазерное излучение автоматически будет зондировать биологическую ткань с целью обнаружения нервов и сосудов, а при опасном сближении луча с сосудами или нервом последует соответствующий сигнал об этом. Ещё одна медицинская разработка — набор для выявления возбудителей инфекционных заболеваний. Он позволит выявить вирус в одну стадию, при этом точность будет в четыре раза выше, чем при двустадийном выполнении анализа.

Для исследования Мирового океана и протекающих в нём процессов разработан способ пассивного определения координат источников гидроакустического излучения.

А энергетики в скором времени получат простой и универсальный, следовательно, более дешёвый и экологичный способ создания солнечных элементов на основе минералов перовскитов (новый класс солнечных элементов, также зарегистрированный в 2020 году).

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