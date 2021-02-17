Росстат зафиксировал подорожание картофеля и моркови более чем на треть

В России резко подорожали морковь и картофель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на еженедельные данные Росстата.

Отмечается, что цены на картофель в магазинах за год выросли на 40% (до 30,9 руб. за один килограмм), морковь подорожала на 34% (до 37 руб.). Кроме того, зафиксирован рост цен на помидоры (20% — до 173,6 руб.), огурцы (16% — до 175,4 руб.) и репчатый лук (10% — до 27,8 руб.). На прошлогоднем уровне осталась стоимость белокочанной капусты.

В Минсельхозе объяснили, что в 2020 году урожай картофеля сократился на 11,3% по сравнению с 2019 годом. Кроме того, увеличилась доля мелкого картофеля. Коррекция цен начнётся в июне с поступлением нового урожая.

Что касается моркови, то, по словам директора Плодоовощного союза России Михаила Глушкова, причины повышения цен кроются в том, что в 2019 году её посадили меньше, так как в 2019-м цены значительно снизились из-за перепроизводства.

Ранее сообщалось, что производители свинины не нашли причин для роста цен.

Авторы