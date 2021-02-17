Медведев обыграл Рублёва в четвертьфинале Australian Open
Его соперником в полуфинале станет Стефанос Циципас или Рафаэль Надаль.
Фото © Quinn Rooney / Getty Images
Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии нанёс поражение соотечественнику Андрею Рублёву. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:2. Медведев и Рублёв до этого встречались на корте четыре раза, и все эти матчи заканчивались в пользу Даниила. За выход в финал Australian Open он поспорит с победителем встречи Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль. Ранее теннисисты встречались семь раз, грек выиграл один матч.
Still unbeaten in 2021 🤯— くれふぁ@暫定垢 (@umbre_sports532) February 17, 2021
Daniil Medvedev cruises past Rublev, 7-5, 6-3, 6-2! 👏👏#Ausopen pic.twitter.com/i0kXWcbugF
Ранее Лайф рассказывал о другой русской сенсации в мировом теннисе. 27-летний россиянин Аслан Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. При этом он дебютант турнира и пробился в основную сетку через квалификацию.
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