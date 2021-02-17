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Медведев обыграл Рублёва в четвертьфинале Australian Open

Его соперником в полуфинале станет Стефанос Циципас или Рафаэль Надаль.

17 февраля 2021, 07:17
<p>Фото © Quinn Rooney / Getty Images</p>

Фото © Quinn Rooney / Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии нанёс поражение соотечественнику Андрею Рублёву. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:2. Медведев и Рублёв до этого встречались на корте четыре раза, и все эти матчи заканчивались в пользу Даниила. За выход в финал Australian Open он поспорит с победителем встречи Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль. Ранее теннисисты встречались семь раз, грек выиграл один матч.

Ранее Лайф рассказывал о другой русской сенсации в мировом теннисе. 27-летний россиянин Аслан Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. При этом он дебютант турнира и пробился в основную сетку через квалификацию.

Разбогател за полторы недели и установил рекорды: как теннисист из России покорил Австралию

Разбогател за полторы недели и установил рекорды: как теннисист из России покорил Австралию

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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