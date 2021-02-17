Медведев обыграл Рублёва в четвертьфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии нанёс поражение соотечественнику Андрею Рублёву. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:2. Медведев и Рублёв до этого встречались на корте четыре раза, и все эти матчи заканчивались в пользу Даниила. За выход в финал Australian Open он поспорит с победителем встречи Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль. Ранее теннисисты встречались семь раз, грек выиграл один матч.