ФСБ задержала 19 экстремистов, планировавших теракты

В Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесии задержано 19 террористов, планировавших диверсии и теракты на Северном Кавказе. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

"В феврале в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержано 19 радикалов, которые (помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников) планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, — сообщили в ФСБ.

При обысках у них нашли более 40 экземпляров экстремистских материалов, тайник с пулемётом РПК, автоматом АКМ, патронами и СВУ, в том числе "пояс смертника" с поражающими элементами.

Задержанным предъявили обвинения по статье "Организация и участие в деятельности экстремистской организации", 10 из них арестованы.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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