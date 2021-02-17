Автомобиль протаранил остановку с людьми на севере Москвы
Одного пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Фото © Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Один человек пострадал в результате наезда автомобиля на автобусную остановку на улице Дыбенко на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.
"На улице Дыбенко в районе дома 14 легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку. Предварительно, один пострадавший", — говорится в сообщении Дептранса в "Телеграме".
Между тем ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что при наезде пострадал мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
А в Иркутской области произошло массовое ДТП с участием лесовоза, рейсового автобуса и легковушки. В результате страшной аварии погибло пять человек.
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