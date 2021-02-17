Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Автомобиль протаранил остановку с людьми на севере Москвы

Одного пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

17 февраля 2021, 06:22
<p>Фото © Телеграм-канал "<a href="https://t.me/DtOperativno/2734" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс. Оперативно</a>"</p>

Фото © Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Один человек пострадал в результате наезда автомобиля на автобусную остановку на улице Дыбенко на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

"На улице Дыбенко в районе дома 14 легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку. Предварительно, один пострадавший", — говорится в сообщении Дептранса в "Телеграме".

Между тем ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что при наезде пострадал мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

"Нормально головой вшатался". Боец Магомед Исмаилов попал в аварию — видео

"Нормально головой вшатался". Боец Магомед Исмаилов попал в аварию — видео

А в Иркутской области произошло массовое ДТП с участием лесовоза, рейсового автобуса и легковушки. В результате страшной аварии погибло пять человек.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1