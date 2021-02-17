Автомобиль протаранил остановку с людьми на севере Москвы

Один человек пострадал в результате наезда автомобиля на автобусную остановку на улице Дыбенко на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

"На улице Дыбенко в районе дома 14 легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку. Предварительно, один пострадавший", — говорится в сообщении Дептранса в "Телеграме".

Между тем ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что при наезде пострадал мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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