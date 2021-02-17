Учёные обнаружили микроорганизмы, которые смогут выжить на Марсе

Учёные Бременского университета в Германии обнаружили микроорганизмы, способные существовать на Марсе и, кроме того, пригодные для жизнеобеспечения людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

За основу специалисты взяли цианобактерии, способные поддерживать жизнедеятельность с использованием газов марсианской атмосферы в качестве источника углерода и кислорода, а также сине-зелёные водоросли, которые размножались в воде с взвесью марсианской пыли. Это позволит использовать их для создания корма для других живых организмов.

Для проведения исследований был создан биореактор Atmos, в котором можно поддерживать приближённые к марсианским условия. Кроме того, в него были добавлены вода и смесь минералов, имитирующие марсианский реголит.

В эксперименте участвовали цианобактерии Anabaena sp. PCC 7938, которые, как удалось выяснить в ходе предварительных испытаний, лучше всего приспособятся к марсианским условиям. Несмотря на то что бактериям больше подходит питательная среда, на реголите они тоже росли. Затем учёные высушили культуру микроорганизмов и применили её как субстрат для выращивания кишечной палочки. Это открытие в дальнейшем позволит специалистам значительно улучшить системы жизнеобеспечения.

А ранее "Роскосмос" показал уникальный снимок одного из малых кратеров Марса.

Авторы