В Туркмении до смерти избили 14-летнего спортсмена после его победы на соревнованиях

После победы на соревнованиях по дзюдо 14-летнего Сулеймана жестоко избили, увезли в неизвестном направлении и оставили умирать. Подростка заметили прохожие и вызвали скорую, однако спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает издание Turkmen.news.

Отмечается, что подросток учился в седьмом классе спортивного интерната по подготовке олимпийского резерва в Ахалской области. На турнире в городе Бахардене 14-летнему мальчику якобы намекнули, что он должен проиграть курсанту института МВД Туркменистана. Однако школьник одержал победу и стал чемпионом.

После этого тренера мальчика и его самого жестоко избили и увезли в неизвестном направлении. Прохожие заметили окровавленного подростка и вызвали скорую, однако врачи в одной из столичных больниц посоветовали отвезти его по месту жительства — за 500 километров от Ашхабада. Пострадавшего доставили в районную больницу в Дашогузском велаяте, однако спасти мальчика не удалось, он скончался спустя несколько дней.

Родители скончавшегося школьника обратились к президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову, потребовали найти виновных и наказать их.

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