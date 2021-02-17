В Туркмении до смерти избили 14-летнего спортсмена после его победы на соревнованиях
По предварительным данным, причиной агрессии в адрес ребёнка стало то, что он не стал "сдавать" финальный бой.
Фото © Turkmen.news
После победы на соревнованиях по дзюдо 14-летнего Сулеймана жестоко избили, увезли в неизвестном направлении и оставили умирать. Подростка заметили прохожие и вызвали скорую, однако спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает издание Turkmen.news.
Отмечается, что подросток учился в седьмом классе спортивного интерната по подготовке олимпийского резерва в Ахалской области. На турнире в городе Бахардене 14-летнему мальчику якобы намекнули, что он должен проиграть курсанту института МВД Туркменистана. Однако школьник одержал победу и стал чемпионом.
После этого тренера мальчика и его самого жестоко избили и увезли в неизвестном направлении. Прохожие заметили окровавленного подростка и вызвали скорую, однако врачи в одной из столичных больниц посоветовали отвезти его по месту жительства — за 500 километров от Ашхабада. Пострадавшего доставили в районную больницу в Дашогузском велаяте, однако спасти мальчика не удалось, он скончался спустя несколько дней.
Родители скончавшегося школьника обратились к президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову, потребовали найти виновных и наказать их.
Ранее Лайф сообщал, что мужчина из Новосибирска избил подростков из-за сломанного снеговика.
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