Многодетная семья инвалидов осталась без жилья и заработка из-за пожара
Глава семейства решил восстанавливать сгоревший дом.
Многодетная семья инвалидов осталась без жилья и заработка из-за пожара. Видео © LIFE
Многодетная семья инвалидов (по слухам, из города Керчи) нуждается в помощи после пожара, уничтожившего их дом и мастерскую, в которой глава семейства обрабатывал дерево на заказ. Это был единственный заработок для них.
"Очаг возгорания произошёл сверху. Изначально было непонятно, что случилось, но уже после пожара я понял, что это было возгорание дымохода. Случилось так, что, когда я укладывал сына спать, он мне сказал: "Папа, там кто-то стрелял". Я сначала не поверил, подумал, салюты, наверное. А оказалось, это чердак", — рассказал Игорь Размахов.
Мужчина добавил, что его супруга не работает и заботится о троих детях. Старшему из них исполнилось девять лет, дочери — пять, а младшему — почти два. Во время пожара Игорь сумел вывести ребят и посадить в машину.
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Сгоревший дом он решил восстанавливать, так как финансов на покупку нового жилья просто нет. Для реализации этого необходимо два миллиона рублей, усилием неравнодушных удалось собрать уже 450 тысяч. Также семейству нужны стройматериалы и помощь рабочих.
Сразу после случившегося семья поселилась у соседки. На первое время вещами, одеждой для детей, а также продуктами помогли родственники и соседи. Сейчас Размаховы ютятся у мамы жены.
Желающие помочь семье могут узнать, как сделать это, на странице Игоря Размахова в соцсети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что многодетная россиянка спасла пятерых соседских детей из горящей квартиры.
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