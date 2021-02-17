Минсельхоз ответил на сообщения о скором росте цен на яйца и курицу

Минсельхоз РФ не видит оснований для значительного повышения оптовых цен на яйца и курицу в 2021 году. Об этом заявила пресс-служба министерства, комментируя сообщения о предстоящем подорожании указанных продуктов.

Среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически неизменны в течение нескольких лет. Однако, по мнению Минсельхоза, в этом году возможно "некоторое повышение" стоимости яиц и мяса курицы из-за увеличения затрат на корма и импортные составляющие, а также повышения потребительского спроса. По оценке ведомства, до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется, как и цены на корма.

"В 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции", — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что работают с производителями с целью недопущения необоснованного повышения оптовых цен.

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