Стали известны подробности убийства заключённого, осуждённого за теракты в Москве в 1999-м

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства заключённого, который был осуждён за теракты в столичной гостинице "Интурист" и торговом комплексе "Охотный Ряд" в 1999 году. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, на него напал другой заключённый, осуждённый за похищение и вымогательство.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Приморскому краю, 13 февраля в медицинской части исправительного учреждения между двумя осуждёнными произошла ссора. В ходе конфликта 41-летний подозреваемый ранил в шею 65-летнего потерпевшего лезвием от канцелярского ножа. Потерпевший скончался от полученного ранения.

По словам источника Лайфа, подозреваемый в расправе дал признательные показания. Он заявил, что напал на свою жертву с целью убить, уточнил наш собеседник.

Ранее Лайф рассказывал, как под давлением нового законодательства в России криминальный мир отходит от старых понятий.

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