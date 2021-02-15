Две трагедии за сутки. Лайф узнал о ДТП, в котором погибла жена москвича, позже выпавшего с дочкой из окна

Москвич, который вечером 14 февраля выпал из окна вместе с маленькой дочерью, утром того же дня потерял жену в ДТП. Причём он сам был за рулём: мужчина не справился с управлением, и авто семьи влетело в стоявший на обочине КамАЗ. Об этом Лайфу сообщил источник.

В итоге мать малышки, сидевшая на пассажирском месте, погибла, а отца доставили в больницу с травмой головы. Один из проезжавших мимо автомобилистов снял последствия этой аварии — кадры оказались в распоряжении Лайфа.

Место ДТП, в котором погибла женщина. Видео © LIFE

По данным источника, покинув больницу, мужчина забрал дочку у родственников. Вернувшись в свою квартиру, он взял ребёнка на руки и вышел из дома, о его пропаже в полицию сообщили родственники. Позже оказалось, что он погиб вместе с малышкой, документы и телефон мужчина оставил дома. Лайфу стало известно, что москвич состоял на учёте в психдиспансере.

А ранее в Санкт-Петербурге безработный мигрант прокатил на капоте БМВ сотрудника полиции, который приехал по вызову о конфликте. Злоумышленник и был одним из участников ссоры, разгоревшейся в уличном павильоне на проспекте Энгельса.

Авторы