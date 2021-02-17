Четыре года — за шесть смертей. В Приморье вынесли приговор виновнику страшного ДТП

В Приморье Шкотовский районный суд вынес вердикт по делу о гибели в ДТП шести человек при столкновении легковушки с грузовиком. Водитель фуры был признан виновным и приговорён к четырём годам и трём месяцам колонии-поселения.

"Судом установлено, что в июле 2019 года фигурант, управляя технически исправным самосвалом Howo, двигался по участку автомобильной дороги Артём — Находка — порт Восточный со стороны Артёма в направлении Находки. Проявив преступную небрежность, он допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Wish", — говорится на сайте прокуратуры Приморского края.

Напомним, в середине лета 2019 года в Приморском крае произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля Toyota Wish. В результате ДТП погибло шесть человек и один ребёнок пострадал.

Авторы