Четыре года — за шесть смертей. В Приморье вынесли приговор виновнику страшного ДТП
Суд пришёл к выводу, что водитель грузовика совершил преступную небрежность, которая привела к трагедии.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
В Приморье Шкотовский районный суд вынес вердикт по делу о гибели в ДТП шести человек при столкновении легковушки с грузовиком. Водитель фуры был признан виновным и приговорён к четырём годам и трём месяцам колонии-поселения.
"Судом установлено, что в июле 2019 года фигурант, управляя технически исправным самосвалом Howo, двигался по участку автомобильной дороги Артём — Находка — порт Восточный со стороны Артёма в направлении Находки. Проявив преступную небрежность, он допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Wish", — говорится на сайте прокуратуры Приморского края.
Напомним, в середине лета 2019 года в Приморском крае произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля Toyota Wish. В результате ДТП погибло шесть человек и один ребёнок пострадал.
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