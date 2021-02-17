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Шесть горнолыжных курортов закрыты на Северном Кавказе из-за угрозы схода лавин

В регионе ожидаются порывы ветра до 28 м/с.

17 февраля 2021, 07:36
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

На территории Северо-Кавказского федерального округа — в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне — закрыли шесть горнолыжных курортов в целях безопасности людей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Причиной подобного решения стали плохие метеоусловия и опасность схода лавин. Отмечено, что в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии провели уже 10 принудительных спусков лавин.

Согласно прогнозам, мощный циклон продолжит активно влиять на территорию Северного Кавказа и Краснодарского края. Синоптики ожидают крайне сильных порывов ветра до 28 м/с и мокрого снега.

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Ранее на Кавказе туристы сняли на видео, как на них идёт лавина.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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