В Москве пункты вакцинации открылись на ВДНХ и в ТЦ "Европейский"
В таких пунктах по всей столице можно бесплатно привиться от ковида.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работать ещё в двух новых точках в Москве: на ВДНХ и в торговом центре "Европейский". Об этом рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, прививки от ковида сделали уже более 555 тысяч жителей города. Почти 60 тысяч человек записались на вакцинацию в ближайшие две недели. При этом в выездных пунктах прививки делаются бесплатно и не требуют предварительной записи.
"Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса... В связи с этим мы решили расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации. С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре "Европейский", — отметила Ракова.
Напомним, ранее российской вакциной "Спутник V" привился легендарный сербский режиссёр Эмир Кустурица.
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