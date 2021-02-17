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В Москве пункты вакцинации открылись на ВДНХ и в ТЦ "Европейский"

В таких пунктах по всей столице можно бесплатно привиться от ковида.

17 февраля 2021, 08:04
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работать ещё в двух новых точках в Москве: на ВДНХ и в торговом центре "Европейский". Об этом рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, прививки от ковида сделали уже более 555 тысяч жителей города. Почти 60 тысяч человек записались на вакцинацию в ближайшие две недели. При этом в выездных пунктах прививки делаются бесплатно и не требуют предварительной записи.

"Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса... В связи с этим мы решили расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации. С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре "Европейский", — отметила Ракова.

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Напомним, ранее российской вакциной "Спутник V" привился легендарный сербский режиссёр Эмир Кустурица.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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