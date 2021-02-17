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В крупных российских городах удвоилось число ресторанов с доставкой

Больше всего подобных сервисов появилось в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске.

17 февраля 2021, 08:18

Фото © Pixabay

Количество кафе и ресторанов, которые самостоятельно либо с помощью сторонних сервисов начали доставлять готовые блюда, за 2020 год в крупнейших российских городах выросло на 123%. Об этом сообщает РБК с ссылкой на геосервис 2ГИС.

А уже в январе 2021 года в городах-миллионниках количество заведений общепита с доставкой еды увеличилось ещё больше, и их число составило 20 161, что в 2,2 раза больше, чем на начало 2020 года.

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Больше всего подобных сервисов открывается в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. В Северной столице рост за год составил 180% — заведений с доставкой стало почти в три раза больше, чем в начале года. В Москве доставку стали предлагать на 170% больше ресторанов, в Новосибирске — на 126%. Затем идут Казань (рост на 121%), Уфа (112%) и Воронеж (91%).

Ранее Лайф рассказывал, что в России McDonald's впервые открыли внутри "Пятёрочки".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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