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Ни доставки, ни денег: клиенты Wildberries жалуются на перепутанные адреса и невозврат средств

16 февраля 2021, 21:40

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Алексей Зотов

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Покупатели онлайн-магазина Wildberries возмущены работой ретейлера: заказы до клиентов не доезжают, деньги за отменённые покупки не возвращаются месяцами, а с техподдержкой сервиса связаться крайне сложно.

В конце прошлого года в социальных сетях появились сообщения, что онлайн-магазин Wildberries увольняет сотрудников, которые недовольны условиями работы. Руководство общалось с сотрудниками очень грубо, один из работников даже опубликовал переписку, где якобы его начальник позволяет себе нецензурную брань и угрожает подчинённым.

Сотрудники писали, что IT-специалистов, людей в отделе финансов и закупок массово увольняют. Руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев в ответ на эти заявления сообщил, что никаких массовых сокращений в компании нет и не планируется. Но клиенты сервиса отмечают, что за последние несколько месяцев работа онлайн-ретейлера значительно ухудшилась.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

— Я сталкиваюсь с задержками доставки, хотя февраль — не самый горячий месяц, чтобы магазин не справлялся, как это было перед Новым годом, — рассказал Лайфу покупатель из Санкт-Петербурга. Кроме того, очень странно стали считать скидки: например, чехол для мобильного телефона продаётся за 150 рублей, и указано, что это цена со скидкой в 95%. То есть без "специального предложения" китайский чехол стоил бы 3000 рублей. Это маркетинговая уловка или ошибка, как мне кажется.

Тысячи товаров и миллионы рублей. Куда пропадают вещи, которые должны продаваться на Wildberries

Тысячи товаров и миллионы рублей. Куда пропадают вещи, которые должны продаваться на Wildberries

Вероятно, изменения в штате компании всё-таки произошли. И не в лучшую сторону. Потому что жалобы на доставку товаров тоже стали другими. Если во время карантина покупатели возмущались задержкой и отменой заказов, то теперь их покупки доставляются, но зачастую не по тому адресу.

— 3 февраля оформил доставку на сайте. Прошло больше недели, но почему-то вместо постамата, который указан в моём личном кабинете, заказ попал в абсолютно другую точку выдачи. Ни звонка, ни СМС, ни уведомлений мне не поступало. Звоню оператору. Он отвечает: "Тот постамат, который у вас был указан, сломался". Но почему меня не предупредили? Звоню другому оператору, в ответ слышу: "Мы доставили на указанный адрес, но вы не пришли, мы отправили на другой". Как это понимать? Полное разочарование, сообщает один из покупателей Wildberries.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов отметил, что сервис обязан выполнять все условия доставки купленного и уже оплаченного товара. И если клиент не получает свой товар или получает его не по адресу, то он имеет полное право написать жалобу в Роспотребнадзор.

Как быть с деньгами

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Самая распространённая жалоба клиентов Wildberries — невозврат средств.

— В декабре отказалась на пункте выдачи от двух товаров, до сих пор не вернули деньги. Куда им писать? Обращения не могу найти в личном кабинете, телефоны убраны, писала им на почту, но без ответа! Разве так работает приличный магазин? жалуется на сайте отзывов покупательница Wildberries Валерия.

Они делают вид, что всё знают. Как вас заманивают на Wildberries и провоцируют тратить деньги

Они делают вид, что всё знают. Как вас заманивают на Wildberries и провоцируют тратить деньги

Другая покупательница не может дождаться своих денег с лета 2020 года. А связаться со службой поддержки сервиса очень проблематично, потому что в чатах отвечают боты.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе маркетплейса, Wildberries осуществляет моментальный перевод денежных средств на банковскую карту клиента, с которой поступила оплата. 98–99% клиентов получают возврат средств в срок от нуля до пяти дней, срок зачисления зависит от банка-эмитента. В том случае, если в течение пяти дней деньги не были зачислены на счёт, клиенту следует обратиться в банк и запросить уточняющую информацию.

Чтобы вернуть свои деньги, нужно жаловаться и в личном кабинете, и в соцсетях. Но самым действенным способом, как отметил Олег Павлов, является обращение в Роспотребнадзор. Нужно составить письменное заявление, приложить скрины переписок со службой поддержки, номер заказа, чек об оплате, где будут видны дата покупки и сумма потраченных средств.

Авторы
Виктория Александрова
Виктория Александрова

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