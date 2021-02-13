Не торопитесь выкидывать. 10 продуктов, которые можно есть даже по истечении срока годности

Если у продуктов истёк срок годности, но они выглядят и пахнут нормально, возможно, их не стоит сразу выкидывать. Сначала убедитесь, что их нет в этом списке безопасной для употребления "просрочки", опубликованном на портале Mental Floss.

1. Кукурузные хлопья

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Если в упаковку с хлопьями не проникла влага, их можно безопасно употреблять даже по истечении срока годности. Но стоит помнить, что со временем жиры, содержащиеся в них, могут окислиться — и тогда запах и вкус завтрака перестанут вас радовать.

2. Яйца

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Яйца могут долго храниться в холодильнике. Верный признак того, что они наконец испортились, — неприятный запах, который ни с чем не перепутаешь. Также нужно учитывать, что со временем яйца теряют некоторые свойства: например, их нельзя будет взбить.

3. Молоко

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Молоко, хранившееся в холодильнике, тоже необязательно выбрасывать, если оно просрочено. Сначала нужно попробовать его на вкус. Если нет кислинки или горечи — всё в порядке.

4. Твёрдые сыры

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Твёрдые сыры, такие как пармезан, по истечении срока годности не портятся, а продолжают созревать. Это может продолжаться годами. Конечно, вкус и текстура сыра в итоге будут отличаться от того, что было вначале.

5. Йогурт

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Если йогурт не стал кислым и не покрылся плесенью, его можно смело употреблять в пищу, даже если вышел срок годности.

6. Макаронные изделия

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Если макаронные изделия хранятся в сухом месте, они могут не портиться годами. А вот попадание влаги спровоцирует появление плесени. Как ни странно, даже в этом случае их можно спокойно употреблять в пищу, но о приятном вкусе и аромате придётся забыть.

7. Консервы

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Дата, указанная на банке с консервами, поможет понять, когда их пищевые качества начнут ухудшаться. Но даже после этого они могут безопасно храниться годами. Выбросить банку стоит только в том случае, если она вздулась.

8. Замороженные продукты

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Секрет сохранения качества замороженных продуктов — не размораживать их. Если морозильная камера перестала работать, есть риск упустить момент, когда они начнут портиться. Не стоит забывать и о том, что в морозилке продукты обезвоживаются, а это может привести к появлению горечи. Так что затягивать с их употреблением всё равно не стоит.

9. Шоколад

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Если вы когда-нибудь доедали шоколад из новогоднего подарка спустя год после боя курантов, то наверняка знаете, что он не становится вкуснее со временем. Впрочем, его всё ещё можно есть без вреда для здоровья. И пусть вас не смущает белый налёт — скорее всего, это просто сахара или жиры, входящие в состав продукта.

10. Приправы

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С приправами вообще ничего не случится, просто со временем они потеряют свой аромат.

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