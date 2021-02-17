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Путин заявил, что Россия не допустит вмешательства в выборы в Госдуму

Избирательная кампания должна пройти достойно и честно, отметил глава государства.

17 февраля 2021, 08:20

Путин: Мы не допустим ударов по суверенитету России. Видео © Kremlin

Президент РФ Владимири Путин заявил на встрече с руководителями фракций Государственной думы, что Россия не допустит вмешательства в выборы в нижнюю палату парламента. Он подчеркнул необходимость защитить выбор народа от любых попыток внешнего вмешательства.

"Мы не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле", — сказал глава государства.

Вся страна заинтересована, чтобы выборы в Госдуму прошли достойно, честно, на высоком уровне, отметил президент. Путин призвал участников избирательной кампании соблюдать культуру диалога, показывать свой подход к развитию страны, а не "просто ругаться друг с другом". Он подчеркнул, что именно граждане должны сделать свой выбор.

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Ранее в ходе встречи Путин выразил надежду, что будущий состав Государственной думы примет качественное наследство, без нерешённых вопросов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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