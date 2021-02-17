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Путин: Запад пытается заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине

Этим объясняются все нападки на проект "Северный поток – 2", отметил российский лидер.

17 февраля 2021, 09:58
<p>Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин считает, что нападки на проект строительства газопровода "Северный поток – 2" объясняются намерениями Запада заставить Россию заплатить за их геополитический проект на Украине. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с руководителями думских фракций.

"Почему так всё крутится вокруг "Северного потока – 2"? Хотят заставить Россию платить за их (Запада. — Прим. ред.) геополитический проект на Украине. На самом деле всё достаточно примитивно. Мы это давно понимаем. Таков мир, в котором мы живём", — с улыбкой заметил Путин.

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Как ранее писал Лайф, в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил эту информацию, отметив, что трубопровод будет построен, несмотря на деструктивные подходы США, которые тормозят процесс.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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