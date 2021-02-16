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На Украине признали невозможность полного отказа от российской электроэнергии

По словам главы "Укрэнерго", лишь к апрелю этого года страна сможет преодолеть дефицит энергетических мощностей.

16 февраля 2021, 05:38
<p>Фото © ТАСС / NurPhoto / Danil Shamkin</p>

Фото © ТАСС / NurPhoto / Danil Shamkin

До конца отопительного сезона Украина продолжит закупать у России электроэнергию, чтобы "закрывать баланс в энергосистеме". Об этом в ходе форума "Украина 30. Платёжки" заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Тот импорт, который идёт сейчас (из России. Прим. Лайфа), в сегодняшней ситуации, когда мы имеем 13 неожиданно сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и когда мы имеем фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас идёт в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы некорректно", — сказал чиновник.

При этом Кудрицкий добавил, что Киев стремится обеспечить свою энергонезависимость и уже к середине весны ожидается, что дефицит энергетических мощностей на Украине исчезнет, так как страна получит уголь, который должен был прийти ещё зимой.

Аналитик оценил решение Киева вновь закупать российскую электроэнергию

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Ранее Лайф сообщал, что на Украине могут начать отключать свет в домах по графику из-за низких запасов угля на ТЭС. С 1 февраля Киеву пришлось возобновить импорт электроэнергии из России. Доступ к межгосударственным сечениям получило две компании.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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