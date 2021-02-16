На Украине признали невозможность полного отказа от российской электроэнергии

До конца отопительного сезона Украина продолжит закупать у России электроэнергию, чтобы "закрывать баланс в энергосистеме". Об этом в ходе форума "Украина 30. Платёжки" заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Тот импорт, который идёт сейчас (из России. — Прим. Лайфа), в сегодняшней ситуации, когда мы имеем 13 неожиданно сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и когда мы имеем фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас идёт в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы некорректно", — сказал чиновник.

При этом Кудрицкий добавил, что Киев стремится обеспечить свою энергонезависимость и уже к середине весны ожидается, что дефицит энергетических мощностей на Украине исчезнет, так как страна получит уголь, который должен был прийти ещё зимой.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине могут начать отключать свет в домах по графику из-за низких запасов угля на ТЭС. С 1 февраля Киеву пришлось возобновить импорт электроэнергии из России. Доступ к межгосударственным сечениям получило две компании.

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