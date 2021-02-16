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Около 10% россиян сумели приумножить свои доходы во время пандемии

Большая часть тех, у кого наблюдается отрицательная тенденция, надеются исправить это уже к концу года.

16 февраля 2021, 04:36

Почти каждый десятый россиянин сумел приумножить свои доходы во время пандемии коронавируса, а у большей части они никак не изменились. Такие данные исследования банка "Открытие" публикует РИА "Новости".

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"Около 53% россиян не потеряли в доходах на пандемии: 45% опрошенных заявили, что их доходы при пандемии не изменились, ещё 8% заявили об увеличении личных доходов", — говорится в сообщении.

В то же время почти у половины опрошенных доходы, напротив, сократились (44%), ещё 3% заявили об их полной потере. При этом у 13% россиян доходы начали увеличиваться сразу после отмены ограничительных мер, тогда как на достатке 75% опрошенных это событие никак не сказалось.

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При этом две трети тех, у кого наблюдается отрицательная тенденция, надеются исправить это уже к концу года. Добавим, что примерно столько же опрошенных россиян во время пандемии коронавируса сумели сохранить свои рабочие места.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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