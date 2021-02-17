Россия увеличила свою долю в госдолге США на миллиард долларов
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В конце прошлого года Россия вложила больше финансов в американский государственный долг. Суммарный объём инвестиций достиг $6,011 млрд. Министерство финансов США опубликовало соответствующие данные.
Часть этой суммы приходится на долгосрочные облигации ($1,2 млрд), другая — на краткосрочные ($4,8 млрд). В последние годы Москва не является крупнейшим держателем госдолга США. В 2010 году сумма инвестиций в них достигала $170 миллиардов, а с 2018 года в России стали активнее снижать объёмы из-за санкций. И к февралю 2020 года сумма инвестиций в американский госдолг упала уже до $12,58 миллиарда.
Страны и международные организации суммарно вложили $7,021 триллиона в госдолг США. Тройку крупнейших держателей составляют Япония ($1,251 триллиона), материковый Китай ($1,072 триллиона) и Великобритания ($440 миллиардов).
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор больше не видит возможностей для смягчения денежно-кредитной политики. Это может привести к росту проинфляционных рисков.
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