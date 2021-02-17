Россия увеличила свою долю в госдолге США на миллиард долларов

Часть этой суммы приходится на долгосрочные облигации ($1,2 млрд), другая — на краткосрочные ($4,8 млрд). В последние годы Москва не является крупнейшим держателем госдолга США. В 2010 году сумма инвестиций в них достигала $170 миллиардов, а с 2018 года в России стали активнее снижать объёмы из-за санкций. И к февралю 2020 года сумма инвестиций в американский госдолг упала уже до $12,58 миллиарда.