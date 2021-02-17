Путин считает возможным обсудить идею о продовольственных сертификатах для бедных

По мнению главы государства, в этом вопросе есть и плюсы, и определённые проблемные моменты.

Президент РФ Владимир Путин считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями фракций Государственной думы.

"Продовольственные сертификаты мы с вами уже обсуждали, и в правительстве я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, и определённые проблемные вопросы. Точно совершенно подумать над этим можно", — сказал президент.

Путин при этом полагает, что сейчас вопрос продовольственных сертификатов может быть не так актуален, как в разгар пандемии коронавируса.

Ранее в ходе встречи Путин выразил надежду, что будущий состав Государственной думы примет качественное наследство, без нерешённых вопросов.

