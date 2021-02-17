Путин: Пещерный национализм только вредит России
Этого допускать нельзя, заявил президент.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Путин: Пещерный национализм только вредит России. Видео © LIFE
Пещерный национализм, а также заявления о том, что "Россия — для русских", только вредят стране, русским, раскачивают государство изнутри. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.
"Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле русский человек и русский народ заинтересованы в сохранении страны, где он является основной составляющей силой", — отметил Путин.
Он подчеркнул: чтобы сохранить многонациональную и многоконфессиональную Россию, нужно, чтобы каждый этнос, даже самый малый, чувствовал, что это его родина. В этом заинтересованы все, в том числе и русские.
"Пещерный национализм, лозунг которого "Россия для русских", только вредит русским, только вредит России и способствует её раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны", — подчеркнул президент.
Также сегодня глава государства заявил, что люди требуют ощутимых, зримых результатов и перемен.
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