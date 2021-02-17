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Столичный омбудсмен насчитала пять тысяч задержанных на несогласованных митингах

Среди них было "достаточное количество несовершеннолетних".

17 февраля 2021, 09:01
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Около пяти тысяч граждан было задержано на несогласованных акциях 23 января и в последующие дни в Москве. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева на онлайн-заседании Мосгордумы.

"Согласно данным Главного управления МВД России по Москве, в период проведения несогласованных акций 23 января, 31-го [января], 2 февраля, в последующие дни было задержано порядка пяти тысяч человек, в том числе достаточное количество несовершеннолетних", — сказала она.

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Омбудсмен после этих несогласованных акций получила около 90 обращений.

Ранее Лайф рассказывал, что более 200 родителей привлекли к ответственности за участие детей в незаконных митингах.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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