Столичный омбудсмен насчитала пять тысяч задержанных на несогласованных митингах

Около пяти тысяч граждан было задержано на несогласованных акциях 23 января и в последующие дни в Москве. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева на онлайн-заседании Мосгордумы.

"Согласно данным Главного управления МВД России по Москве, в период проведения несогласованных акций 23 января, 31-го [января], 2 февраля, в последующие дни было задержано порядка пяти тысяч человек, в том числе достаточное количество несовершеннолетних", — сказала она.

Омбудсмен после этих несогласованных акций получила около 90 обращений.

Ранее Лайф рассказывал, что более 200 родителей привлекли к ответственности за участие детей в незаконных митингах.

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