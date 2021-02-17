Столичный омбудсмен насчитала пять тысяч задержанных на несогласованных митингах
Среди них было "достаточное количество несовершеннолетних".
Фото © ТАСС
Около пяти тысяч граждан было задержано на несогласованных акциях 23 января и в последующие дни в Москве. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева на онлайн-заседании Мосгордумы.
"Согласно данным Главного управления МВД России по Москве, в период проведения несогласованных акций 23 января, 31-го [января], 2 февраля, в последующие дни было задержано порядка пяти тысяч человек, в том числе достаточное количество несовершеннолетних", — сказала она.
Омбудсмен после этих несогласованных акций получила около 90 обращений.
Ранее Лайф рассказывал, что более 200 родителей привлекли к ответственности за участие детей в незаконных митингах.
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