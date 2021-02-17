Путин — о закрытии трёх телеканалов на Украине: Прихлопнули одним росчерком пера

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение украинских властей о закрытии трёх оппозиционных телеканалов. Российский лидер обратил внимание не только на действия Киева, но и на реакцию на это из-за рубежа.

"Посмотрите, на Украине взяли три ведущих канала прихлопнули одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые одобрительно похлопывают их по плечу", — сказал глава государства на встрече с главами фракций Госдумы.