Путин — о закрытии трёх телеканалов на Украине: Прихлопнули одним росчерком пера
Российский лидер назвал эту ситуацию ярким примером двойных стандартов.
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение украинских властей о закрытии трёх оппозиционных телеканалов. Российский лидер обратил внимание не только на действия Киева, но и на реакцию на это из-за рубежа.
"Посмотрите, на Украине взяли три ведущих канала прихлопнули одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые одобрительно похлопывают их по плечу", — сказал глава государства на встрече с главами фракций Госдумы.
Путин отметил, что ситуация с украинскими каналами ярко продемонстрировала двойные стандарты ряда стран относительно свободы слова.
Напомним, три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций Зеленского. При этом их программы по-прежнему доступны для просмотра на YouTube. Сам президент Украины объяснил своё решение "борьбой с пропагандой".
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