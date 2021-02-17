Netflix запустит аниме-сериал по игре Dota 2
Показ стартует в конце марта.
По мотивам известной компьютерной игры Dota 2 появится аниме-сериал. Об этом сообщили в официальном Twitter-профиле игры. Видеотизер опубликовал Netflix.
Here's a little love from us, to you. Yes, you. You know who you are. pic.twitter.com/AGlnOi3NIf— NX (@NXOnNetflix) February 17, 2021
Премьера нового аниме-сериала состоится 25 марта на платформе Netflix. Создатели с нетерпением ждут начала показа, отметив, что сериал показывает вселенную игры такой, какой раньше не видели.
Dota 2 является компьютерной многопользовательской командной игрой в жанре MOBA, которую разработала корпорация Valve в 2013 году. Игра является киберспортивной дисциплиной с многомиллионными призовыми фондами, большим количеством лиг и турниров по всему миру.
Ранее Netflix снял фильм про Украину будущего и его назвали "левацкой агиткой".
Выбор редакции
Dota 2, CS:GO и League of Legends. В 32 регионах России проходят онлайн-турниры по компьютерным играм
Как перевернулась жизнь маленькой Жени из "Сватов", которая незаметно выросла в 18-летнюю красотку
Путин — о закрытии трёх телеканалов на Украине: Прихлопнули одним росчерком пера
RT выпустил расследование об источниках финансирования издания "Проект"
Путин считает возможным обсудить идею о продовольственных сертификатах для бедных
Комментариев: 0