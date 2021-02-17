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Опубликовано 17 февраля 2021, 08:52

Netflix запустит аниме-сериал по игре Dota 2

Показ стартует в конце марта.

По мотивам известной компьютерной игры Dota 2 появится аниме-сериал. Об этом сообщили в официальном Twitter-профиле игры. Видеотизер опубликовал Netflix.

Премьера нового аниме-сериала состоится 25 марта на платформе Netflix. Создатели с нетерпением ждут начала показа, отметив, что сериал показывает вселенную игры такой, какой раньше не видели.

Dota 2 является компьютерной многопользовательской командной игрой в жанре MOBA, которую разработала корпорация Valve в 2013 году. Игра является киберспортивной дисциплиной с многомиллионными призовыми фондами, большим количеством лиг и турниров по всему миру.

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Николай Абрамов
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