Володин заявил о планах Думы завершить работу по реализации поправок к конституции до переизбрания

Государственная дума постарается до конца весенней сессии завершить работу над законодательной реализацией принятых поправок конституции страны. Об этом на встрече глав думских фракций с президентом России Владимиром Путиным заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"У нас ещё пять законов на рассмотрении, это большая работа, но мы планируем её максимально завершить в ходе весенней сессии, учитывая ответственность и понимание, что за этим стоит и повышение качества жизни, и права наших граждан", — сказал Володин.