Володин заявил о планах Думы завершить работу по реализации поправок к конституции до переизбрания
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
По словам спикера нижней палаты парламента, депутаты уже приняли 22 закона и внесли поправки в 155 федеральных законов.
Государственная дума постарается до конца весенней сессии завершить работу над законодательной реализацией принятых поправок конституции страны. Об этом на встрече глав думских фракций с президентом России Владимиром Путиным заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"У нас ещё пять законов на рассмотрении, это большая работа, но мы планируем её максимально завершить в ходе весенней сессии, учитывая ответственность и понимание, что за этим стоит и повышение качества жизни, и права наших граждан", — сказал Володин.
Как сообщал Лайф, в ходе встречи с руководителями фракций Владимир Путин выразил надежду, что будущий состав Госдумы примет качественное наследство от нынешнего.