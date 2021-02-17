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Володин заявил о планах Думы завершить работу по реализации поправок к конституции до переизбрания

По словам спикера нижней палаты парламента, депутаты уже приняли 22 закона и внесли поправки в 155 федеральных законов.

17 февраля 2021, 08:57
<p>Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Государственная дума постарается до конца весенней сессии завершить работу над законодательной реализацией принятых поправок конституции страны. Об этом на встрече глав думских фракций с президентом России Владимиром Путиным заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"У нас ещё пять законов на рассмотрении, это большая работа, но мы планируем её максимально завершить в ходе весенней сессии, учитывая ответственность и понимание, что за этим стоит и повышение качества жизни, и права наших граждан", — сказал Володин.

Путин: Люди требуют ощутимых, зримых результатов и перемен

Путин: Люди требуют ощутимых, зримых результатов и перемен

Как сообщал Лайф, в ходе встречи с руководителями фракций Владимир Путин выразил надежду, что будущий состав Госдумы примет качественное наследство от нынешнего.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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