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Опубликовано 17 февраля 2021, 11:57

Володин заявил о планах Думы завершить работу по реализации поправок к конституции до переизбрания

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

По словам спикера нижней палаты парламента, депутаты уже приняли 22 закона и внесли поправки в 155 федеральных законов.

Государственная дума постарается до конца весенней сессии завершить работу над законодательной реализацией принятых поправок конституции страны. Об этом на встрече глав думских фракций с президентом России Владимиром Путиным заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"У нас ещё пять законов на рассмотрении, это большая работа, но мы планируем её максимально завершить в ходе весенней сессии, учитывая ответственность и понимание, что за этим стоит и повышение качества жизни, и права наших граждан", — сказал Володин.

Путин: Люди требуют ощутимых, зримых результатов и перемен
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Как сообщал Лайф, в ходе встречи с руководителями фракций Владимир Путин выразил надежду, что будущий состав Госдумы примет качественное наследство от нынешнего.

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Михаил Аксёнов
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