Путин заявил об улучшении ситуации с безработицей в России

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что дал поручения кабмину разработать меры для выхода на докризисный уровень безработицы. Он констатировал в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы, что "в целом ситуация исправляется".

"Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но всё-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я всё время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень", — сказал президент.