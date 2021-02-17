Путин заявил об улучшении ситуации с безработицей в России
Российский лидер сообщил, что обстановка на рынке труда оказалась лучше предварительного прогноза.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что дал поручения кабмину разработать меры для выхода на докризисный уровень безработицы. Он констатировал в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы, что "в целом ситуация исправляется".
"Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но всё-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я всё время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень", — сказал президент.
По словам главы государства, "в целом ситуация исправляется" и она даже оказалась чуть-чуть лучше предварительного прогноза.
Ранее Путин рассказал о росте безработицы и снижении уровня доходов граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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