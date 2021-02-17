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Путин заявил об улучшении ситуации с безработицей в России

Российский лидер сообщил, что обстановка на рынке труда оказалась лучше предварительного прогноза.

17 февраля 2021, 09:12
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что дал поручения кабмину разработать меры для выхода на докризисный уровень безработицы. Он констатировал в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы, что "в целом ситуация исправляется".

"Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но всё-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я всё время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень", — сказал президент.

По словам главы государства, "в целом ситуация исправляется" и она даже оказалась чуть-чуть лучше предварительного прогноза.

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Ранее Путин рассказал о росте безработицы и снижении уровня доходов граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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