Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля 2021, 12:19

Путин раскритиковал модель приватизации 1990-х годов

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Как подчеркнул президент России, нельзя раздавать за копейки то, что стоит миллионы или даже миллиарды.

Модель приватизации 1990-х годов неприемлема для современной России. Такое заявление в ходе встречи с лидерами парламентских фракций сделал президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что нельзя "за копейки" распродавать производства и предприятия стоимостью в миллионы или даже миллиарды рублей.

"Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать её структуру", — отметил российский лидер.

Правительство утвердило план приватизации до 2022 года
Правительство утвердило план приватизации до 2022 года

Напомним, ранее президент Владимир Путин назвал сбалансированным уровень госучастия в экономике России.

BannerImage
Михаил Аксёнов
  • Новости
  • Путин
  • Госдума
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar