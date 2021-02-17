Путин раскритиковал модель приватизации 1990-х годов
Как подчеркнул президент России, нельзя раздавать за копейки то, что стоит миллионы или даже миллиарды.
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Модель приватизации 1990-х годов неприемлема для современной России. Такое заявление в ходе встречи с лидерами парламентских фракций сделал президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что нельзя "за копейки" распродавать производства и предприятия стоимостью в миллионы или даже миллиарды рублей.
"Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать её структуру", — отметил российский лидер.
Напомним, ранее президент Владимир Путин назвал сбалансированным уровень госучастия в экономике России.
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