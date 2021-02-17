RT выпустил расследование об источниках финансирования издания "Проект"

Новое расследование RT посвящено источникам финансирования издания "Проект". Это медиа в 2018 году основал бывший главред РБК и "Дождя" Роман Баданин. Тематика — политические, экономические и социальные проблемы в России. Издание управляется юрлицом Project Media, зарегистрированным в США, но фирма с одноимённым названием есть и в Литве, и обеими руководит Баданин.

По данным RT, только в 2018 году компания Project Media получила 330 тысяч долларов в виде грантов. Обоснование перевода — поддержка "качественной расследовательской журналистики в России". Гранты выдали три зарубежных некоммерческих фонда, причём два из них напрямую курируются европейскими и американскими властями. Например, Европейский фонд за демократию (EED)* в период с 1 августа 2018-го по 30 сентября 2019-го выделил "Проекту" более 205 тысяч евро. Финансовая помощь, выделенная Баданину от Национального фонда демократии (NED)*, оценивается в 40 тысяч долларов, а ещё 50 тысяч в той же валюте изданию выделил бермудский фонд Sreda Foundation*.

Впрочем, Баданина финансово поддерживали и другие зарубежные "меценаты", а в ответ они требовали от "Проекта" детальной отчётности о показателях просмотров и визитов на сайт. Руководству медиа нужно было предоставлять ссылки на самые важные из опубликованных заметок, отчитываться о количестве опубликованных статей и реакций на них.

"К показателям успеха могут относиться развитие сайта, увеличение производства увлекающих аудиторию материалов в социальных медиа, а также расширение аудитории расследований благодаря публикациям в соцсетях и цифровому контенту", — указано в документах NED (цитата по RT).

Помимо этого, NED интересовала общественная реакция на заметки и упоминание "Проекта" в зарубежных СМИ.

"Организация должна отслеживать влияние и динамику своего присутствия в Интернете, особенно с точки зрения охвата аудитории и степени её вовлечённости", — гласит ещё один пункт приложения к соглашению с NED.

К слову, ранее и сам Баданин раскрыл источники финансирования "Проекта" в своей анкете на предоставление иммиграционной визы США. В частности, именно это издание, а также его связь с названными выше фондами журналист указал в качестве доказательства высокого дохода.

* Указанные НКО внесены в реестр нежелательных организаций на территории России.

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