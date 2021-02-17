Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

RT выпустил расследование об источниках финансирования издания "Проект"

В распоряжении редакции оказались документы, подтверждающие, что медиа Романа Баданина получает финансирование из-за рубежа.

17 февраля 2021, 09:23

Фото © Facebook / Роман Баданин

Новое расследование RT посвящено источникам финансирования издания "Проект". Это медиа в 2018 году основал бывший главред РБК и "Дождя" Роман Баданин. Тематика — политические, экономические и социальные проблемы в России. Издание управляется юрлицом Project Media, зарегистрированным в США, но фирма с одноимённым названием есть и в Литве, и обеими руководит Баданин.

Баданин раскрыл источники финансирования "Проекта"

Баданин раскрыл источники финансирования "Проекта"

По данным RT, только в 2018 году компания Project Media получила 330 тысяч долларов в виде грантов. Обоснование перевода — поддержка "качественной расследовательской журналистики в России". Гранты выдали три зарубежных некоммерческих фонда, причём два из них напрямую курируются европейскими и американскими властями. Например, Европейский фонд за демократию (EED)* в период с 1 августа 2018-го по 30 сентября 2019-го выделил "Проекту" более 205 тысяч евро. Финансовая помощь, выделенная Баданину от Национального фонда демократии (NED)*, оценивается в 40 тысяч долларов, а ещё 50 тысяч в той же валюте изданию выделил бермудский фонд Sreda Foundation*.

Впрочем, Баданина финансово поддерживали и другие зарубежные "меценаты", а в ответ они требовали от "Проекта" детальной отчётности о показателях просмотров и визитов на сайт. Руководству медиа нужно было предоставлять ссылки на самые важные из опубликованных заметок, отчитываться о количестве опубликованных статей и реакций на них.

В Совбезе РФ рассказали, как основатель "Белых касок" годами обманывал Запад

В Совбезе РФ рассказали, как основатель "Белых касок" годами обманывал Запад

"К показателям успеха могут относиться развитие сайта, увеличение производства увлекающих аудиторию материалов в социальных медиа, а также расширение аудитории расследований благодаря публикациям в соцсетях и цифровому контенту", указано в документах NED (цитата по RT).

Помимо этого, NED интересовала общественная реакция на заметки и упоминание "Проекта" в зарубежных СМИ.

"Организация должна отслеживать влияние и динамику своего присутствия в Интернете, особенно с точки зрения охвата аудитории и степени её вовлечённости", гласит ещё один пункт приложения к соглашению с NED.

Еврокомиссия выделила 750 тысяч евро на поддержку медиасети НКО-иноагентов в России

Еврокомиссия выделила 750 тысяч евро на поддержку медиасети НКО-иноагентов в России

К слову, ранее и сам Баданин раскрыл источники финансирования "Проекта" в своей анкете на предоставление иммиграционной визы США. В частности, именно это издание, а также его связь с названными выше фондами журналист указал в качестве доказательства высокого дохода.

* Указанные НКО внесены в реестр нежелательных организаций на территории России.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1