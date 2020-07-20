Еврокомиссия выделила 750 тысяч евро на поддержку медиасети НКО-иноагентов в России

Европейская комиссия в 2019 году выделила грант в 750 тысяч евро (56,2 миллиона рублей), который в конечном итоге был использован для поддержки медиасети НКО — иностранных агентов в России. Об этом сообщает Комитет защиты национальных интересов.

Отмечается, что формально средства были выделены для реализации проекта WE ACT и нацелены на усиление позиций женщин в предпринимательстве и СМИ. Координатором этой программы числится организация IREX EUROPE, а исполнителем на территории России являются ООО "Новые региональные медиа" и IMPACT HUB LLC.

IREX EUROPE при этом совместно с Еврокомиссией и Би-би-си запустила программу "Медиасоседство", рассчитанную на три года, для подготовки журналистов в странах, которые соседствуют с ЕС, на тему "Развитие свободы высказываний и её роль в странах с запущенными процессами демократизации".

Выяснилось, что ООО "Новые региональные медиа" юридически связано с изданием "7х7" через учредителя и генерального директора обеих компаний Павла Владимировича Андреева. Он также является руководителем ООО "Вектор-7". Кроме того, Андреев значится членом правления НКО "Международный мемориал", признанного иностранным агентом в РФ.