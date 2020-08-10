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В Совбезе РФ рассказали, как основатель "Белых касок" годами обманывал Запад

Отмечается, что за "гигантские гранты" он был готов фабриковать любые материалы.

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Фото © Zuma / ТАСС

Основатель "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье "годами водил за нос" власти западных стран, которые выделяли финансирование, и был крайне далёк от целей, которые формально провозглашала его организация. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Он получал гигантские гранты и за них был готов фабриковать какие угодно "сенсационные" материалы. В итоге — скандал, громкое разбирательство, а этот господин, по официальной версии, покончил с собой,приводит слова Венедиктова РИА "Новости".

Он также отметил, что основной проблемой с Ле Мезюрье было даже не то, что он в действительности был мошенником, которого интересовала роскошная жизнь за чужой счёт, а тот факт, что вместо поиска диалога "западные партнёры" озвучивали только безосновательные "бесконечные претензии".

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По предположению сирийского лидера, Ле Мезюрье, вероятно, был убит турецкой разведкой по приказу американской спецслужбы.

Напомним, основатель "Белых касок" был найден мёртвым в Стамбуле 11 ноября 2019 года. По версии следствия, мужчина выпал с балкона на четвёртом этаже.

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