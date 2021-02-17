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Регион
Опубликовано 17 февраля 2021, 12:54

Госдума усилила наказание за незаконную предвыборную агитацию: штрафы увеличились до 500 тысяч рублей

Для граждан штрафы за агитацию в день тишины и в запрещённых местах вырастут с нынешних одной-полутора тысяч до пяти – двадцати тысяч рублей.

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию. Документ разработан в целях "совершенствования правового регулирования" в области предвыборных призывов, в том числе "в информационно-телекоммуникационных сетях".

Для граждан штрафы за агитацию в день тишины и в запрещённых местах вырастут с нынешних одной-полутора тысяч до пяти-двадцати тысяч рублей. Для должностных лиц новые штрафы составят 30–50 тысяч рублей (вместо нынешних двух-пяти тысяч), для юридических — от 100 тысяч рублей до полумиллиона (в настоящее время 20–100 тысяч рублей).

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Аналогичные повышенные штрафы предложены за изготовление агитационных материалов с нарушением установленных законом требований и за нарушения при размещении предвыборной агитации.

Кроме того, в соответствии с документом, у Центральной и региональных избирательных комиссий появилось право обращаться в Роскомнадзор с требованием пресечь распространения в Интернете агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением закона. У владельца ресурса, после того как он получит соответствующее уведомление, будут сутки, чтобы добровольно удалить противоправный контент.

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Ранее в среду на встрече с руководителями фракций Государственной думы президент Владимир Путин заявил, что Россия не допустит вмешательства в выборы в нижнюю палату парламента. В ходе встречи глава государства также выразил надежду, что будущий состав Государственной думы примет качественное наследство, без нерешённых вопросов.

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Фото © Пресс-служба Государственной думы

Марина Калегина
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