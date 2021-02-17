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Категорий: 18

На Сахалине машину скорой помощи завалила лавина — видео

К счастью, никто при этом не пострадал.

17 февраля 2021, 09:55

Машину скорой помощи достают после схода лавины. Видео © LIFE

На Сахалине машина скорой помощи попала под лавину. Это случилось у села Бошняково в Углегорском районе. Автомобиль пришлось откапывать при помощи экскаватора.

Медики на этой машине ехали на замену другой бригаде, автомобиль которой застрял в снегу. Лавина сошла прямо на месте встрече двух "эпипажей". Водитель и фельдшеры вышли из автомобиля, чтобы поприветствовать коллег, за мгновение до схода лавины. Никто не пострадал. Машину лишь слегка помяло.

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Ранее Лайф писал о шести закрытых из-за угрозы схода лавин кавказских горнолыжных курортах.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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