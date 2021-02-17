Водитель изрезал петербуржца ножом за замечание из-за парковки и бросил его умирать — видео
33-летний агрессивный автовладелец сел в свою машину и уехал.
Петербуржец получил ножом в живот за замечание из-за парковки. Видео © LIFE
Житель Санкт-Петербурга сделал водителю замечание из-за парковки на тротуаре и оказался в больнице с ножевым ранением. Автовладелец пырнул оппонента в живот и бросил его умирать в крови.
Конфликт произошёл у двора дома 10 по улице Ленской 16 февраля после 17 часов. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении Лайфа, пострадавший вышел из подъезда ради разговора с водителем. Тот заехал на тротуар на своём Mitsubishi Lancer. Автовладелец замечание воспринял в штыки, и спустя минуту мужчины сцепились. Водитель повалил оппонента на землю и начал пинать, а затем достал нож и ударил в живот.
36-летний мужчина смог встать, несмотря на рану, и подойти к автомобилю. Но устоять на ногах долго не смог и вскоре опустился на землю. Водитель же сел в свою машину и уехал, бросив пострадавшего. Истекающего кровью мужчину заметила проходившая мимо женщина и вызвала скорую.
В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по подозрению в совершении данного преступления разыскивается 33-летний местный житель.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Владивостока избил до госпитализации подростков, облюбовавших его незапертое авто.
Выбор редакции
Россиянам объяснили, почему нужно срочно выкапывать машины из сугробов
На автохама, сбившего женщину с коляской в Новосибирске, возбудили дело о покушении на убийство двух лиц
Омская деревня осталась без жителей после жестокой расправы сына над отцом
Как снять стресс на рабочем месте: советы дала эксперт по медитации
Минюст назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России
Комментариев: 0