Водитель изрезал петербуржца ножом за замечание из-за парковки и бросил его умирать — видео

Петербуржец получил ножом в живот за замечание из-за парковки. Видео © LIFE

Житель Санкт-Петербурга сделал водителю замечание из-за парковки на тротуаре и оказался в больнице с ножевым ранением. Автовладелец пырнул оппонента в живот и бросил его умирать в крови.

Конфликт произошёл у двора дома 10 по улице Ленской 16 февраля после 17 часов. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении Лайфа, пострадавший вышел из подъезда ради разговора с водителем. Тот заехал на тротуар на своём Mitsubishi Lancer. Автовладелец замечание воспринял в штыки, и спустя минуту мужчины сцепились. Водитель повалил оппонента на землю и начал пинать, а затем достал нож и ударил в живот.

36-летний мужчина смог встать, несмотря на рану, и подойти к автомобилю. Но устоять на ногах долго не смог и вскоре опустился на землю. Водитель же сел в свою машину и уехал, бросив пострадавшего. Истекающего кровью мужчину заметила проходившая мимо женщина и вызвала скорую.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по подозрению в совершении данного преступления разыскивается 33-летний местный житель.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Владивостока избил до госпитализации подростков, облюбовавших его незапертое авто.

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