Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля 2021, 16:53

Володин: Россия — последний остров свободы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы отметил, что даже в США нет ни рабочего движения, ни социалистической партии.

Демократия — это прежде всего процедура, норма и правила. И только их соблюдение способно гарантировать свободу. Россия в этом плане — свободная страна. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил спикер Вячеслав Володин. В качестве обратных примеров политик привел США, где фактически под запретом социалистические партии, а также Украину и Прибалтику.

"Видите, что происходит в Соединённых Штатах Америки? Гибнет страна, перечеркнули всё. А что, наши коммунисты не согласны? Где у них рабочее движение, где социалистическая партия, где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Так же, как на Украине нет свободных СМИ все оппозиционные СМИ позакрывали, в Прибалтике тоже взяли ликвидировали... Россия последний остров свободы", — отметил Володин.

Путин — о закрытии трёх телеканалов на Украине: Прихлопнули одним росчерком пера

Напомним, ранее на встрече с президентом РФ спикер Вячеслав Володин заявил о планах Думы завершить работу по реализации поправок к конституции до её переизбрания.

BannerImage
Михаил Аксёнов
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Госдума
  • СМИ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar