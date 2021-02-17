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Володин: Россия — последний остров свободы

Спикер Госдумы отметил, что даже в США нет ни рабочего движения, ни социалистической партии.

17 февраля 2021, 13:53
<p>Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Демократия — это прежде всего процедура, норма и правила. И только их соблюдение способно гарантировать свободу. Россия в этом плане — свободная страна. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил спикер Вячеслав Володин. В качестве обратных примеров политик привел США, где фактически под запретом социалистические партии, а также Украину и Прибалтику.

"Видите, что происходит в Соединённых Штатах Америки? Гибнет страна, перечеркнули всё. А что, наши коммунисты не согласны? Где у них рабочее движение, где социалистическая партия, где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Так же, как на Украине нет свободных СМИ все оппозиционные СМИ позакрывали, в Прибалтике тоже взяли ликвидировали... Россия последний остров свободы", — отметил Володин.

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Напомним, ранее на встрече с президентом РФ спикер Вячеслав Володин заявил о планах Думы завершить работу по реализации поправок к конституции до её переизбрания.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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