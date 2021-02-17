На фоне пневмонии умер создатель дефибриллятора
Бернард Лоун скончался на сотом году жизни.
Фото © nytimes.com
Изобретатель дефибриллятора, американский врач-кардиолог Бернард Лоун скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщает NYT со ссылкой на родственников учёного.
Его внучка сообщила, что незадолго до смерти врач заболел пневмонией и имел осложнения в виде застойной сердечной недостаточности, которая и привела к трагичному исходу.
Бернард Лаун родился 7 июня 1921 года в Литве. В 1962 году он разработал принципиально новый метод коррекции сердечного ритма, названный фибрилляцией. После многих неудачных попыток он смог сделать возможным проведение операций на открытом сердце, а в 1985 году был награждён Нобелевской премией мира "За информирование общественности и склонение общественного сознания в пользу мира".
Напомним, что не так давно Лайф писал о смерти бывшего президента Аргентины Карлоса Менема.
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