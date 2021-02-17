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Оба дела Навального рассмотрят 20 февраля в Бабушкинском суде

Первое заседание будет посвящено апелляционным жалобам на решение о замене условного наказания на реальное, второе — продолжение рассмотрения дела о клевете на ветерана.

17 февраля 2021, 13:49
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Сразу два выездных заседания по делам Алексея Навального состоятся 20 февраля в Бабушкинском суде Москвы.

"В 10:00 выездное заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб на решение о замене условного наказания, в 14:00 продолжится слушание уголовного дела о клевете", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Мосгорсуда.

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Напомним, 20 февраля Алексей Навальный выступит с последним словом, а затем судья огласит приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании 16 февраля без судьи начались прения, и прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него штраф в размере 950 тысяч рублей.

А ранее, 2 февраля, суд по делу "Ив Роше" изменил для Алексея Навального условный срок на реальный. Он получил три с половиной года колонии общего режима, однако адвокаты обжаловали приговор.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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