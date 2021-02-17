Диетолог посоветовал переболевшим ковидом включить в рацион побольше перца

Россиянам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, следовало бы включить в свой рацион побольше перца. Такой совет дал диетолог Андрей Князьков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его словам, благодаря большому содержанию алкалоидов перец поможет ускорить процесс восстановления после ковида. В качестве примера он привёл алкалоид пиперин, который содержится в чёрном перце, улучшает работу иммунной системы и работает как естественный антиоксидант.

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Особенно диетолог выделил болгарский перец, который, по его словам, не только богат алкалоидами, но и превосходит по содержанию витамина C любые цитрусовые. Сравниться с ним в этом параметре может разве что шиповник.