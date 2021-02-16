Диетолог рассказала, какие диеты заставляют организм накапливать жир

Казалось бы парадоксально, но некоторые диеты заставляют организм только набирать жир. Человек думает, что будет худеть, но получает обратный результат. О некоторых таких опасных для здоровья, но популярных режимах еды рассказала Лайфу диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Самой опасной в этом плане она называет монодиету. После такой человек технически может похудеть, но потом он начнёт есть в два раза больше — вес вернётся в прежние рамки. Ещё одной проблемой является возможный переход организма в режим "плато": жиры начнут активно накапливаться, поскольку организм начнёт запасать всё подряд, решив, что дальше будет только хуже — и никаких питательных продуктов поступать больше не будет.

"Люди, начитавшись в Интернете, начинают употреблять только кефир или гречку. Это очень опасно, потому что непонятно, есть ли у вас на этот продукт пищевая аллергия. Тем более организм не будет получать всех необходимых витаминов и микроэлементов, которые нужны для нормальной жизнедеятельности", — пояснила Ирина Писарева.

Также опасна диета, основанная на употреблении соков и смузи. Это может стать причиной атрофии кишечника и других проблем ЖКТ, поскольку энергия организма не затрачивается из-за поступления уже переработанной пищи. Гораздо полезнее будет съесть целый фрукт или овощ.

Ещё один проблемный режим питания — кетодиета, которая подразумевает обилие жиров и умеренное потребление белков.

"С ней в наш организм попадает много жиров, это большая нагрузка на организм и особенно на печень. Её можно соблюдать только здоровым людям и в течение короткого времени", — пояснила диетолог.

Специалист подчеркнула, что питание должно быть разнообразным, а в идеале — ещё и дробным. Нужно употреблять здоровые продукты по пять-шесть раз в день.

А диетолог Марина Макиша ранее рассказывала о том, как похудеть к весне без спортзала и голодания.

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