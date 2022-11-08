Как убедить мужчину обратиться к врачу: Три совета от психолога
Психолог Ермакова перечислила препятствия, которые порой мешают мужчине обратиться к врачу
Фото © Shutterstock
Многие женщины знают, как тяжело убедить наших любимых представителей сильного пола обратиться к врачу. И это не стереотип: исследование немецких учёных доказало, что мужчины ходят к врачам намного реже, чем женщины. Однако есть способы, которые помогут убедить бойфренда, мужа или брата внимательнее относиться к своему здоровью и советоваться с медицинским специалистом. Их читателям Лайфа раскрыла психолог Валерия Ермакова.
По словам эксперта, самое главное — не давить, иначе это лишь спровоцирует сопротивление. Поэтому не заставляем, а медленно и верно убеждаем.
"Давайте попробуем объяснить мужчине, что он тот самый добытчик в семье: если вдруг здоровье его подведёт, то вам придётся очень тяжело. Он вас любит, поэтому не ради себя, а ради вас он должен прислушаться", — советует психолог.
Второй совет заключается в том, чтобы просто поговорить. Речь идёт о спокойном и доверительном диалоге, без упрёков и слёз. Попробуйте узнать причину, почему он не хочет идти к врачу и что его действительно останавливает. Возможно, ваш мужчина не доверяет медицине или не хочет подрывать семейный бюджет, а может, он просто не хочет показаться слабым.
Психолог Валерия Ермакова. Фото предоставлено Лайфу
"Также не будем исключать боязнь узнать о серьёзной или даже смертельной болезни. Мол, не знаю — и так спокойней. Но это мнимое спокойствие точно не стоит потерянного времени, ведь чем быстрее мы узнаем о диагнозе, тем выше шансы на выздоровление и тем меньше денег будет потрачено", — рассуждает Ермакова.
Третий совет от психолога пригодится тем, кто чувствует в себе силу взять всё в свои руки. Нужно, чтобы мужчина ощутил вашу поддержку и решимость пройти все невзгоды вместе до самого конца.
"Запишите его к врачу и поставьте перед фактом: "Сегодня мы едем вместе". Берём за ручку и вместе идём делать нашу жизнь лучше", — рекомендует собеседница Лайфа.
А ранее психологи выяснили, возможна ли на самом деле дружба между мужчиной и женщиной. Считается, что предрасположенность человека к дружбе с противоположным полом напрямую зависит от отношений с родителями. Если, например, у девушки в детстве были плохие отношения с матерью, то она будет общаться больше именно с мужчинами. И наоборот. Ещё одной причиной может быть банальное умение чувствовать границы при взаимодействии. Подробнее о дружбе между полами читайте здесь.