Как убедить мужчину обратиться к врачу: Три совета от психолога

Многие женщины знают, как тяжело убедить наших любимых представителей сильного пола обратиться к врачу. И это не стереотип: исследование немецких учёных доказало, что мужчины ходят к врачам намного реже, чем женщины. Однако есть способы, которые помогут убедить бойфренда, мужа или брата внимательнее относиться к своему здоровью и советоваться с медицинским специалистом. Их читателям Лайфа раскрыла психолог Валерия Ермакова.

По словам эксперта, самое главное — не давить, иначе это лишь спровоцирует сопротивление. Поэтому не заставляем, а медленно и верно убеждаем.

"Давайте попробуем объяснить мужчине, что он тот самый добытчик в семье: если вдруг здоровье его подведёт, то вам придётся очень тяжело. Он вас любит, поэтому не ради себя, а ради вас он должен прислушаться", — советует психолог.

Второй совет заключается в том, чтобы просто поговорить. Речь идёт о спокойном и доверительном диалоге, без упрёков и слёз. Попробуйте узнать причину, почему он не хочет идти к врачу и что его действительно останавливает. Возможно, ваш мужчина не доверяет медицине или не хочет подрывать семейный бюджет, а может, он просто не хочет показаться слабым.

Психолог Валерия Ермакова. Фото предоставлено Лайфу

"Также не будем исключать боязнь узнать о серьёзной или даже смертельной болезни. Мол, не знаю — и так спокойней. Но это мнимое спокойствие точно не стоит потерянного времени, ведь чем быстрее мы узнаем о диагнозе, тем выше шансы на выздоровление и тем меньше денег будет потрачено", — рассуждает Ермакова.

Третий совет от психолога пригодится тем, кто чувствует в себе силу взять всё в свои руки. Нужно, чтобы мужчина ощутил вашу поддержку и решимость пройти все невзгоды вместе до самого конца.

"Запишите его к врачу и поставьте перед фактом: "Сегодня мы едем вместе". Берём за ручку и вместе идём делать нашу жизнь лучше", — рекомендует собеседница Лайфа.