"Эффект обезумевшего Тигра": Что изменит затмение Луны 8 ноября и как повлияет на ситуацию в мире

Что изменит лунное затмение 8 ноября?

Время полного затмения Луны станет той фазой, когда человеческий разум затуманивается. Люди будут воспринимать всё вокруг в превратном виде. На принятие решений, даже ключевых, 8 ноября повлияет эмоциональное состояние, а не здравый смысл, как того требует большинство ситуаций. Хуже всего, что это лунное затмение происходит в болезненном, самом опасном из всех месяцев — ноябре — в год Тигра, предупредила ведьма Алёна Полынь.

Тигр, как известно, является воинственным и хищным животным, которое нападает. И он должен действовать разумно. А тут на него влияют затмение, тьма. И мы получаем эффект бешеной дикой кошки. И вы никак не сможете контролировать обезумевшего зверя Алёна Полынь Ведьма

Влияние полного затмения Луны 8 ноября 2022 года на ситуацию в мире

По мнению Полынь, некоторые мировые лидеры в период коридора затмений могли принять решения, о которых обыкновенные люди и не узнают, увидят только их последствия. "В тот период, когда налажены энергетические связи между небом и людьми, тогда всё в мире гармонично и ладно. Но, если этот контакт нарушен, по любым причинам возникают серьёзные неприятности".

Как себя вести в лунное затмение 8 ноября?