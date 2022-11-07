Гитарист Duran Duran Энди Тейлор сообщил, что у него рак четвёртой стадии
Энди Тейлор. Фото © Gettu Images / Sandy Young / WireImage for Dan Klores Communications
У гитариста британской группы Duran Duran Энди Тейлора диагностировали рак четвёртой стадии, следует из письма, опубликованного музыкантом на официальном сайте коллектива. В нём он написал, что болезнь была обнаружена ещё четыре год назад и сейчас она не угрожает его жизни.
"Чуть более четырёх лет назад у меня была диагностирована четвёртая стадия метастатического рака предстательной железы. Многие семьи испытали на себе медленное угасание от этой болезни, и, конечно, мы не стали исключением", — сказано в обращении Энди Тейлора.
Из-за своего состояния гитарист не смог присутствовать на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе вместе со своими бывшими коллегами — клавишником Ником Роудсом, басистом Джоном Тейлором, барабанщиком Роджером Тейлором и вокалистом Саймоном Ле Боном.
"Я искренне сожалею и очень разочарован, что не смог прийти. Не сомневайтесь, что я был в восторге от всего этого, — даже купил новую гитару! Я так горжусь этими четырьмя братьями", — пишет музыкант.
Лайф писал, что группа Duran Duran вошла в Зал славы рок-н-ролла. Помимо них, туда были включены рэпер Эминем, Долли Партон, Лайонел Ричи и The Eurythmics.